Стало известно, сколько Курбангалеева задолжала по неоплаченным штрафам

ТАСС: Курбангалеева задолжала по неоплаченным штрафам более 128 тысяч рублей

Журналистка Фарида Курбангалеева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстримистов) задолжала по неоплаченным штрафам более 128 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задолженность Курбангалеевой по неоплаченным штрафам и исполнительным сборам по ним превышает 128 тыс. рублей», — поделился собеседник агентства.

До этого Второй Западный окружной военный суд назначил восемь лет лишения свободы заочно для журналистки Фариды Курбангалеевой по обвинению в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков об армии РФ.

Срок запросил представитель гособвинения. Прокурор отметил, что Курбангалеева опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, распространила под видом достоверной информацию о нанесении российскими войсками ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. По словам прокурора, тем самым экс-ведущая ввела в заблуждение своих подписчиков относительно правомерности деятельности ВС РФ при проведении спецоперации на Украине, дискредитировала российскую армию.

Ранее следствие заявило о связи Курбангалеевой с британскими спецслужбами.