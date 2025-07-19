На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Курбангалеева задолжала по неоплаченным штрафам

ТАСС: Курбангалеева задолжала по неоплаченным штрафам более 128 тысяч рублей
true
true
true
close
Телеграм-канал «Пражский Град»

Журналистка Фарида Курбангалеева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстримистов) задолжала по неоплаченным штрафам более 128 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задолженность Курбангалеевой по неоплаченным штрафам и исполнительным сборам по ним превышает 128 тыс. рублей», — поделился собеседник агентства.

До этого Второй Западный окружной военный суд назначил восемь лет лишения свободы заочно для журналистки Фариды Курбангалеевой по обвинению в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков об армии РФ.

Срок запросил представитель гособвинения. Прокурор отметил, что Курбангалеева опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, распространила под видом достоверной информацию о нанесении российскими войсками ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. По словам прокурора, тем самым экс-ведущая ввела в заблуждение своих подписчиков относительно правомерности деятельности ВС РФ при проведении спецоперации на Украине, дискредитировала российскую армию.

Ранее следствие заявило о связи Курбангалеевой с британскими спецслужбами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами