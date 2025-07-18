В Госдуме назвали последствия новых нефтяных санкций ЕС

Новый потолок цен на отечественную нефть в $47,6 за баррель ничего не поменяет для России, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Ситуация, конечно, неприятная, но не критичная. Надо понимать: речь идет о европейском потолке цен, а не о каком-то глобальном запрете. Китай, Индия, страны БРИКС — для них российская нефть по-прежнему остается важной. Поэтому говорить о реальном ударе по нашему экспорту рано. Что до потолка цен — да, его понизили. Но он и раньше был близок к нашей цене, мы и так продавали нефть дороже $60. И с этой точки зрения — для нас ничего не меняется. Европейцы, по сути, просто урезали возможности своих же компаний участвовать в этих поставках. Если смотреть шире — за последние три года мы адаптировались. Экономика не падает, наоборот, показывает рост. Поэтому я думаю, что российские компании смогут перестроиться и дальше продолжать поставки, ориентируясь на альтернативные рынки», — отметил Ананских.

18 июля Евросоюз ввел 18-й пакет санкций против России, в котором новый потолок цен на нефть стал основным элементом. Также под ограничения попал нефтеперерабатывающий завод в Индии, где «Роснефти» принадлежит доля 49%.

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Ранее в Кремле прокомментировали утверждение Евросоюзом 18-го пакета санкций.