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В США забили тревогу из-за плана Трампа по санкциям против России

CNN: санкции Трампа против РФ вызовут резкий скачок мировых цен на нефть
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Санкции президента США Дональда Трампа в рамках его ультиматума РФ вызовут резкий скачок мировых цен на нефть. Об этом сообщает CNN.

Введение санкций против стран, закупающих нефть у России, приведет к тому, что цены на нее взлетят по всему миру, отмечает телеканал.

«Это может вызвать потрясения не только на двух крупнейших азиатских рынках, но и, как следствие, во всем мире, поскольку Индия и Китай будут вынуждены спешно укреплять свои поставки и искать альтернативные источники нефти, чтобы избежать потенциально высоких американских пошлин или других санкций», — говорится в публикации.

До этого CNN заявил, что ультиматум главы Белого дома о 50-дневном сроке перед возможным введением вторичных санкционных ограничений дает Москве возможность воспользоваться успехами последних недель на фронте.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении вторичных пошлин до 100% против стран, покупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, которые оплатят европейские союзники.

Ранее Трамп оценил возможность заключить сделку по Украине за 50 дней.

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