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В США ультиматум Трампа назвали подарком для России

CNN: ультиматум Трампа дал России дополнительное время для реализации целей
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа о 50-дневном сроке перед возможным введением вторичных санкционных ограничений против России дает Москве возможность воспользоваться успехами последних недель на фронте. Об этом заявил телеканал CNN.

По мнению телеканала, новые сроки служат хорошим предзнаменованием для достижения целей президента РФ Владимира Путина. Сотрудник британского Королевского института международных отношений Кир Джайлс считает, что это также предоставляет российской стороне пространство для маневра на дипломатической арене.

«Срок в 50 дней дает России достаточно времени, чтобы разработать свой альтернативный план и перехитрить Вашингтон с помощью дипломатии, на которую Трамп, вполне возможно, согласится», — поделился он своим мнением.

Глава отдела внешней политики аналитического центра «Новые евразийские стратегии» Джон Лоф при этом заявил, что летнее наступление российских войск, вероятно, продолжается уже несколько месяцев, и что «ВС России наращивают свои усилия как на земле, так и в воздухе».

Накануне министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала Трампа немедленно ввести санкции против России, а не ждать 50 дней.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, что означает 50-дневный ультиматум Трампа.

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