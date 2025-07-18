Сети супермаркетов проверят из-за наценок на пакеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку из-за наценок на пакеты в супермаркетах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В поле зрения антимонопольной службы попали сети, входящие в группу компаний X5 — «Пятерочка» и «Перекресток», а также гипермаркеты «Дикси» и «Магнит».

При закупочной цене в 2,5–3 рубля в 2025 году цены на пакеты в торговой сети одновременно поднялись на 25% до 9,99 руб., что может являться признаком монопольного сговора, маржа от которого может достигать 200%.

До этого ФАС выдала «Руссоли» предупреждение из-за уклонения в заключении договоров.

Отмечается, что по итогам 2024 года компания заняла доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли. При этом, как уточняет ФАС,«Руссоль» уклонялась от заключения договора поставки с компаниями «Сольторг» и «Главснаб», что является нарушением антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС возбудила 21 дело против торговой сети «Светофор».