Новые санкции ЕС распространятся на «Северные потоки»

18-й пакет санкций Евросоюза затронет «Северные потоки». Об этом сообщила заместительница председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Кая Каллас на своей странице в социальной сети X.

«На газопроводы «Северный поток» будет наложен запрет. Будет снижен потолок цен на нефть. Мы усиливаем давление на российскую военную промышленность, китайские банки, которые позволяют обходить санкции, и блокируем экспорт технологий, используемых при сооружении дронов», — заявила она.

Также, по словам Каллас, санкциям будет подвергнут крупнейший филиал «Роснефти» в Индии.

До этого сообщалось, что ФРГ готовит изменения в законодательстве для блокировки «Северного потока — 2».

10 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила наложить санкции на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Блокировка «Потоков» означает, что всем европейским компаниям будет запрещено вступать в какое-либо взаимодействие с газопроводами и их оператором.

Ранее канцлер Германии назвал «Северный поток — 2» ошибкой.