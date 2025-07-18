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Сенатор спрогнозировала новый уровень ключевой ставки

Сенатор Епифанова допустила снижение ключевой ставки до 18–19% 25 июля
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

25 июля Центробанк снизит ключевую ставку до 18–19% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дала сенатор Ольга Епифанова.

«Это связано с тем, что инфляция замедляется, а люди и бизнес стали брать меньше кредитов. Однако есть факторы, которые мешают снижать ставку слишком резко — например, рост цен на услуги и давление на рубль. Если ставку снизят, банки будут уменьшать проценты по новым вкладам. Ставки по кредитам тоже сократятся, но незначительно, и кредиты будут оставаться «дорогими» до конца года», — отметила Епифанова.

По ее словам, если регулятор примет решение о снижении ключевой ставки сразу на 2 процентных пункта, вклады подешевеют до 16–18% годовых. Если ставка вообще не изменится, условия по вкладам скорее всего останутся прежними, и у граждан останется шанс открыть вклад под высокий процент, уверена сенатор.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru» в 8:00 мск.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20%.

Ранее аналитики понизили прогноз по ключевой ставке на 2025–2026 годы.

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