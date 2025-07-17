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Китай может отказаться от сделки по портам в Панаме

WSJ: Китай откажется от сделки по портам в Панаме, если не получит в них долю
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Mauricio Valenzuela/Mauricio Valenzuela/dpa/Global Look Press

Китайские власти планируют заблокировать сделку по продаже гонконгской компанией CK Hutchison Holdings свыше 40 портов в Панаме, если госкомпания КНР COSCO не получит в них долю. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Правительство Китая угрожает заблокировать сделку, которая передаст права собственности на десятки морских портов западным инвесторам, если Cosco, крупнейшая судоходная компания Китая, не получит свою долю», — говорится в материале.

Отмечается, что стоимость сделки оценивается в $23 млрд. Обсуждение ее деталей сторонами все еще продолжается, потенциальные покупатели портов хотят подготовить проект, который удовлетворит как Пекин, так и Вашингтон.

В феврале глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ходе телефонного разговора обсудили тесные связи двух государств и их общие интересы в области безопасности, затронули вопрос охраны Панамского канала.

Позднее представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин выступает против «очернения и саботажа» инициативы «Один пояс — один путь» со стороны США с помощью «средств давления и принуждения».

Ранее в МИД Дании заявили, что вопрос с притязаниями США на Гренландию не решен.

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