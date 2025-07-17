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Россиянам объяснили, куда выгоднее всего вложить деньги на короткий срок

Аналитик Матанцев: банковские вклады остаются лучшим инструментом для инвестиций
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Летом 2025 года ставки по банковским вкладам остаются высокими, особенно на короткие сроки, поэтому данный инструмент по-прежнему максимально выгоден. Об этом в интервью РИАМО сообщил бизнес-аналитик банка «Хлынов» Александр Матанцев.

Он отметил, что средние ставки по краткосрочным вкладам достигают 17-18% годовых. При этом, по его словам, доходность выше инфляции, в отличие от многих других инструментов. Кроме того, нет необходимости разбираться в тонкостях фондового рынка.

«В условиях нестабильности ключевой ставки (Банк России снизил ее в июне до 20%, но сохранил жесткую риторику) вклады на 3-4 месяца позволяют быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. В отличие от акций или облигаций срочные вклады имеют предсказуемую доходность», — подчеркнул эксперт.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин до этого говорил, что ставки по банковским вкладам постепенно уменьшаются, поэтому рекомендуется распределять сбережения между депозитами различной продолжительности, большую же долю накоплений желательно разместить на долгий срок.

Ранее стало известно, сколько денег нужно хранить на всякий случай.

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