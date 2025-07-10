Эксперт посоветовал открывать несколько банковских вкладов

Ставки по банковским депозитам постепенно уменьшаются, поэтому рекомендуется распределять сбережения между вкладами различной продолжительности, большую же долю накоплений желательно разместить на долгосрочные депозиты. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью aif.ru.

Сегодня банковские учреждения предлагают следующие процентные ставки по вкладам: для краткосрочных депозитов (до трех месяцев) — от 18,5% до 20%; по срочным вкладам на срок от трех до шести месяцев — 18–20%; по годовалым депозитам — 17–20%. По вкладам сроком от одного до трех лет предлагаются самые выгодные условия — 16–20%.

Эксперт советует инвесторам размещать средства на депозиты разной длительности, особенно выгодно, по его словам, размещение основной массы средств на счета с длительностью два-три года, поскольку именно такие вклады обеспечивают максимальную доходность. Например, вложив сегодня сумму в размере 250 тысяч рублей на три года под ставку 19,5%, к истечению срока депозита инвестор сможет снять около 396 тысяч рублей.

При этом специалист рекомендует избегать вкладов, проценты по которым зависят от изменения ключевой ставки Центрального банка, так как при ее уменьшении упадут и начисляемые проценты по таким вкладам.

До этого сообщалось, что по итогам июня средняя ставка по вкладам на срок шесть месяцев в 20 крупнейших по объемам капитализации банках России опустилась ниже отметки в 18%.

Ранее в России был запущен биржевой фонд денежного рынка с ежемесячными выплатами.