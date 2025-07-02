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Стало известно, сколько денег нужно хранить на всякий случай

Экономист Валишвили: россиянам нужно хранить две-три зарплаты на всякий случай
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам нужно зарезервировать сумму в две-три зарплаты на случай форс-мажоров, сказала «Газете.Ru» магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«Незапланированные расходы семейного бюджета, связанные с различными обстоятельствами, — от поломки техники до болезни членов семьи — могут возникнуть в любой момент, и желательно материально быть к этому готовым. Необходимо формировать финансовую подушку безопасности в две-три зарплаты. При этом разово выделить крупную сумму в «кубышку» может быть достаточно затруднительным. Исключение составляют крупные поступления, например, от продажи имущества, когда мы можем отложить существенную сумму в резерв на покрытие расходов, связанных с форс-мажорными обстоятельствами», — отметила Валишвили.

По ее словам, в случае болезни, временной потери трудоспособности или потери работы такой объем сбережений позволит продержаться пару месяцев без существенного снижения качества жизни. За это время можно подыскать новое место работы или восстановить здоровье, уверена экономист.

Она добавила, что на устранение поломки автомобиля достаточно суммы одной зарплаты.

Валишвили призвала россиян откладывать 10% от ежемесячного заработка в резерв. По словам эксперта, размер заработка значения не имеет, даже если зарплата на уровне МРОТ, необходимо и возможно сформировать сбережения. Уже имеющиеся сбережения экономист посоветовала положить на банковский вклад по принципу «лесенки», то есть разделить накопления на несколько вкладов с разным сроком размещения — от двух-трех месяцев до одного года. В таком случае, при возникновении непредвиденных трат почти всегда под рукой будут денежные средства со вклада, уточнила Валишвили. По ее словам, альтернативой может стать накопительный счет, но банк вправе менять ставку по нему в любой момент.

Ранее в Госдуме прокомментировали слухи о заморозке вкладов в банках.

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