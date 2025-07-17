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Россиянам рассказали о возможностях на рынке недвижимости в Саудовской Аравии

Специалист Кадесникова: россиян заинтересует недвижимость в Саудовской Аравии
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Россиян должно заинтересовать открытие рынка недвижимости для иностранцев, запланированное Саудовской Аравией на 2026 год. Об этом 360.ru рассказала эксперт Neginski по зарубежным рынкам недвижимости Ксения Кадесникова.

«Несмотря на низкую прозрачность рынка, отсутствие четких правил покупки и большое количество ограничений для иностранцев, над рынком уже кипит интерес, и желание стать ранним инвестором именно здесь», — отметила эксперт.

По ее словам, такая возможность станет альтернативным вариантом для инвесторов. При этом Кадесникова уточнила, что это не сможет заменить Дубай, где уже разработаны программы по получению EID, ипотеки, образования и медицинских услуг. Она добавила, что Саудовской Аравии требуется время на это.

Исследование аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что квартира мечты для россиян — это не просто место для жизни, а пространство, которое отражает их потребности и желания. Многие россияне мысленно рисуют идеальную квартиру, сочетая в ней комфорт, функциональность и уют. Однако при этом существует значительный контраст между ожиданиями и реальными возможностями.

Ранее россиян предупредили о новых правилах сделок дарения недвижимости.

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