В ГД рассказали, кому можно ждать повышения пенсий с 1 августа

Депутат Гаврилов: с 1 августа пенсии повысят тем, кому исполнилось 80 лет

С 1 августа повышения пенсий можно ждать тем, кому исполнилось 80 лет. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Депутат пояснил, что по достижению 80 лет пенсионер начинает получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Вторым частым основанием для повышения пенсии является установление первой группы инвалидности.

По словам Гаврилова, базовая фиксированная часть на 2025 год составляет 8907 рублей 70 копеек. После достижения 80 лет она увеличивается до 17815 рублей 40 копеек.

«Аналогичным образом вступает в силу и надбавка за уход в размере 1 314 рублей, если за пенсионером официально оформлен присмотр», — пояснил Гаврилов.

До этого РИА Новости сообщало, что размер пенсионного коэффициента можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет.

В публикации отмечается, что для выхода на пенсию по старости необходимо отработать 15 лет трудового стажа, а также заработать 30 пенсионных баллов. Максимально за год можно заработать не более 100 пенсионных коэффициентов.

Ранее в России решили провести перерасчет страховой пенсии для части россиян.