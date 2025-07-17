Назван средний бюджет аренды квартиры в России

Средний бюджет аренды квартиры в России составил 26,5 тыс. рублей в месяц

За полгода 2025-го средняя стоимость аренды квартиры в России составила 26,5 тыс. руб. в месяц, передает «Прайм» со ссылкой на исследование завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова.

По его данным, этот бюджет на 2 тыс. превышает аналогичный показатель за прошлый год.

Согласно результатам исследования, самым большим спросом пользуются однокомнатные квартиры (72,9%). Двухкомнатные квартиры искали 22% россиян, а 4,9% — трехкомнатные. А жилые помещения с большим количеством комнат интересны только 0,3% съемщиков.

«По размеру рынка аренды лидируют Москва, Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Красноярск, Омск», — говорится в материалах.

Как уточняется, в исследовании анализировались рынки аренды жилой недвижимости в городах России, где проживают более 250 тыс. чел.

До этого семейный риелтор Светлана Ермоленко, эксперт по недвижимости, основатель Таиланд Вилла Центра рассказала «Газете.Ru», что даже скромное жилье можно превратить в лакомый кусочек для покупателя, не вкладывая миллионы.

Ранее россияне назвали свои требования к квартире мечты.