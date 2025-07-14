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Стали известны лидеры рейтинга регионов по доступности жилья

Мурманская область и Югра возглавили рейтинг доступности жилья в России
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Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ стали лидерами по доступности жилья в России, тогда как Севастополь и Республика Крым заняли последние позиции. Таковы результаты исследования РИА Новости за май 2025 года.

Доступность жилья улучшилась в 85 регионах благодаря росту зарплат (+18%) и ставок по вкладам (до 19,89% на Дальнем Востоке), опередившему рост цен на недвижимость (+5% в среднем). В северных регионах (Чукотка, ЯНАО, Ненецкий округ) накопить на квартиру 60 м² возможно за 2,5 года. В Крыму аналогичный процесс займет почти 9 лет из-за высокой стоимости жилья (на 40% выше среднероссийской) и низких зарплат.

Исследование рассчитывало минимальный срок накопления для семьи с одним ребенком при откладывании свободных средств после расходов на прожиточный минимум. Использовались данные СберИндекса о ценах вторичного рынка и ставках ЦБ. Наиболее резкий рост цен отмечен в Курской области (+26%), снижение – в Чечне (-36%).

2 июля сообщалось, что почти треть опрошенных покупателей квартир в Москве готовы переплачивать за парковки (28%) и низкий уровень шума (27%).

Ранее сообщалось, что в России ужесточат правила семейной ипотеки.

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