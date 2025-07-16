Бренд Zielinski & Rozen ответил на подозрения в поставках продукции ВСУ

Израильский парфюмерный бренд Zielinski & Rozen не поддерживает ВСУ и не имеет отношения к поставкам им своей продукции. Заявление компании опубликовано на ее официальном сайте.

В тексте пресс-релиза подчеркивается, что бренд никогда не совершал нелегитимных действий и не нарушал интересы РФ и россиян.

«На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду Zielinski & Rozen, что можно увидеть невооруженным взглядом, сопоставив фотографии в названных публикациях с оригинальными продуктами (не соответствует оригинальной продукции упаковка, этикетка)», — говорится в заявлении.

В Zielinski & Rozen добавили, что уже четыре года борются с производителями контрафакта своей продукции и подали в суд по этому поводу более 350 исков. В компании считают, что распространяемая в СМИ ложная информация о бренде стала следствием этого противостояния.

До этого депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил, что Zielinski & Rozen решили проверить на финансирование украинской армии. Парламентарий направил письмо прокурору Московской области с просьбой дать правовую оценку деятельности организации и принять меры в ее отношении. По его словам, если выяснится, что в Zielinski & Rozen поддерживали и снабжали Вооруженные силы Украины, компании не уйти от ответственности.

Ранее Генпрокуратура потребовала конфисковать 50% долей «Рижского хлеба» за спонсирование ВСУ.