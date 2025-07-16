Генпрокуратура требует конфисковать 50% долей «Рижского хлеба» за спонсирование ВСУ

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала конфисковать 50% долей ООО «Рижский хлеб», расположенного в городе Родники Ивановской области, который оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

По данным прокуратуры, часть прибыли производителя направляется через латвийский фонд на финансирование запрещенного террористического подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и поддержку вооруженных сил Украины.

Родниковский районный суд Ивановской области рассмотрит административный иск Генпрокуратуры о признании экстремистским целого объединения хлебопеков, в которое входят граждане Латвии и Украины Нормундс Бомис и Татьяна Приходько, а также компании, принадлежащие им: SIA Lielezers из Лимбажи, ТОВ «Рижський хліб» и ТОВ «Хлібний гурман» из Чернигова и Киева, а также рижский фонд Ziedot.lv.

1 июля Верховный Суд Удмуртии оставил в силе приговор 25-летней жительнице Ижевска, признанной виновной в финансировании украинских организаций, запрещенных в России.

Ранее сообщалось, что государство планирует продать «Южуралзолото».