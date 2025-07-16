Блогер Стас «Ай, как просто!» рассказал о пользе внедрения цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля в оборот позволит упростить проверку распределения средств. Таким мнением с радио Sputnik поделился блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев.

По его словам, это поможет снизить уровень коррупции в России. Он призвал использовать для борьбы с ней различные способы, в том числе новые технологии. Блогер выразил уверенность, что выделение бюджетов в цифровой валюте позволит направить их на школы и медицину для граждан.

«Если тебе выделяет именно государство деньги, то оно будет выделять только в цифровом рубле, как я предполагаю. И ты должен будешь это все сразу пустить в бизнес, а им будет проще просмотреть отчеты. Я считаю, что уменьшение уровня коррупции хотя бы на 1% — это уже огромный плюс для граждан», — подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о поэтапном внедрении в оборот цифрового рубля. С 1 сентября 2026 года банки обязуются предоставить клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. В этот же день начнет действовать универсальный QR-код.

Ранее сообщалось, что россияне запутались в сроках запуска цифрового рубля.