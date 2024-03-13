Российский уголь теряет позиции на азиатском рынке из-за низких цен

В последние месяцы экспорт российского морского угля в Азию ослабевает, при этом сокращаются поставки как энергетических марок, так и коксующихся углей, используемых в сталелитейной промышленности. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на данные компании Kpler.

По ее оценкам, в феврале экспорт всех видов угля из РФ составил 8,48 млн метрических тонн, незначительно превысив январский показатель в 8,37 млн тонн. Однако это небольшое увеличение последовало после шести месяцев снижения, а февральский экспорт также был на 21,6% ниже уровня февраля 2022 года — 10,81 млн тонн.

«После начала конфликта России и Украины в феврале прошлого года российские угольные компании переориентировались с преимущественных поставок в Европу на азиатские рынки, — отмечает Kpler. — Пик морского экспорта российского угля в Азию пришелся на апрель 2022 года и составил 14,69 млн тонн, что почти вдвое превышало докризисные уровни».

По данным аналитиков, значительная часть роста обеспечивалась за счет наращивания поставок в Индию — второго крупнейшего в мире импортера угля после Китая. России удалось захватить долю рынка в этой стране, предлагая серьезные скидки, особенно на энергетический уголь для генерации электроэнергии.

«Однако российскому энергетическому углю сейчас все труднее конкурировать по цене с альтернативными марками от крупнейших азиатских экспортеров — Индонезии, Австралии, а также ЮАР, которая известна как поставщик качели для Европы и Азии», — говорится в сообщении Kpler.

В феврале морские поставки коксующегося угля из России в Индию рухнули до 489 207 тонн — минимума с сентября 2021 года и вдвое меньше январского показателя. Экспорт в Китай составил 587 751 тонну, лишь ненамного превысив январский минимум за почти 1,5 года — 576 435 тонн.

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