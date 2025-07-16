В Ереване не согласились с оценкой качества армянского коньяка

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил NEWS.am, что в Ереване не согласны с утверждениями российской стороны о том, что почти весь армянский коньяк в РФ — это контрафакт. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Палоян рассказал, что впервые за 35 лет в Армении основали изотопную лабораторию для проверки качества спирта, используемого для производства коньяка. Сейчас она находится на стадии сертификации, уточнил министр.

Помимо этого, армянский коньяк проверяют в Грузии — напиток получает положительное заключение и «направляется в Россию», добавил Папоян. Таким образом, лабораторно подтверждается, что 90% армянского бутилированного коньяка, который экспортируют в РФ — это настоящий коньяк, подчеркнул министр.

Комментируя заявления о том, что доля армянского коньяка с нарушениями на российском рынке достигла 85%, Папоян заметил, что с такой оценкой выступила негосударственная организация. При этом у Армении нет проблем с российскими государственными инстанциями .

«Мы поставили цель увеличить товарооборот», — заключил глава минэка Армении.

Накануне Международная ассоциация «Антиконтрафакт» совместное с Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции (СОЮЗКОНЬЯК САП) выпустили исследование, согласно которому, 85% армянских коньяков на российском рынке являются опасными фальсификатами. Всего эксперты изучили 71 образец армянского коньяка, закупленного в федеральных торговых сетях. В выборку вошли напитки восьми крупнейших армянских производителей — в том числе «Абовянского коньячного завода», «Араратского винного завода» и «Прошянского коньячного завода».

Ранее Армения и Грузия поссорились из-за экспорта коньяка в Россию.