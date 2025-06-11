На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армения и Грузия поссорились из-за экспорта коньяка в Россию

Армения заподозрила Грузию в создании проблем для экспорта коньяка в Россию
close
Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Армения заподозрила Грузию в создании проблем для экспорта коньяка в Россию. Об этом сообщает издание News.am со ссылкой на данные министерства экономики Армении.

Утверждается, что Грузия намеренно не пускает грузовики с армянской продукцией на территорию России через КПП Верхний Ларс.

«Сегодня 10 июня, это грузинский терминал, заходим в комнату, там никого нет. Нас «гоняют» из одной комнаты в другую. И это называется решением вопроса правительством. Все машины на улице армянские, водители в 30-градусную жару живут в кабинах автомобилей. Никто ничего нам не говорит», — рассказал изданию один из водителей.

В армянском министерстве экономики добавили, что сейчас идут переговоры для получения разрешения на перемещение припаркованных у КПП грузовиков.

До этого Грузия значительно нарастила экспорт картофеля в Россию — в апреле объемы поставок достигли рекордных значений.

Ранее Россия стала главным покупателем грузинских яблок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами