Армения и Грузия поссорились из-за экспорта коньяка в Россию

Армения заподозрила Грузию в создании проблем для экспорта коньяка в Россию

Армения заподозрила Грузию в создании проблем для экспорта коньяка в Россию. Об этом сообщает издание News.am со ссылкой на данные министерства экономики Армении.

Утверждается, что Грузия намеренно не пускает грузовики с армянской продукцией на территорию России через КПП Верхний Ларс.

«Сегодня 10 июня, это грузинский терминал, заходим в комнату, там никого нет. Нас «гоняют» из одной комнаты в другую. И это называется решением вопроса правительством. Все машины на улице армянские, водители в 30-градусную жару живут в кабинах автомобилей. Никто ничего нам не говорит», — рассказал изданию один из водителей.

В армянском министерстве экономики добавили, что сейчас идут переговоры для получения разрешения на перемещение припаркованных у КПП грузовиков.

До этого Грузия значительно нарастила экспорт картофеля в Россию — в апреле объемы поставок достигли рекордных значений.

Ранее Россия стала главным покупателем грузинских яблок.