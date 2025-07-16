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В Госдуме назвали «грабежом» планы ЕС использовать замороженные активы для давления на РФ

Депутат Аксаков: планы ЕС использовать замороженные активы являются грабежом
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Анастасия Петрова/РИА Новости

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал «грабежом» планы Евросоюза использовать замороженные российские активы для давления на Россию и принуждения к переговорам с Украиной. Об этом сообщает Дума ТВ.

«За этот грабеж придется отвечать. Они наносят удар по своей финансовой системе и вообще по будущей экономике Америки и Европы, потому что многие другие страны свои активы держали в этих странах», — подчеркнул депутат.

По его словам, эти действия подрывают доверие к этим странам.

Он добавил, что это может грозить тем, что в будущем другие государства начнут выводить свои средства из активов американских и европейских стран. Такие действия грозят потерей доверия к работе с ними и возникновением проблем у них самих, добавил Аксаков.

14 июля американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что страны Запада намерены использовать замороженные активы России ($300 млрд в Европе, $5 млрд в США), чтобы изменить ее поведение и усадить за стол переговоров, так как «Путин понимает только силу». Сенатор отметил, что разрабатываются планы, как европейцы могут получить доступ к российским активам (включая проценты), а Соединенные Штаты также могут использовать свои $5 млрд. Часть плана также включает предоставление НАТО активов Украине для закупки вооружений у США.

Ранее в Финляндии признали законной конфискацию активов России.

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