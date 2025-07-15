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В Финляндии признали законной конфискацию активов России

Yle: Хельсинкский городской суд признал законной конфискацию активов России
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Хельсинкский городской суд признал, что конфискация российского имущества в Финляндии не противоречит закону, несмотря на возражения российской стороны. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

По данным издания, суд принял решение о временном изъятии собственности России в августе 2024 года без консультации с российской стороной. В этом году рассматривается вопрос о продлении мер, из-за чего была запрошена позиция РФ.

В марте, по данным журналистов, Москва в ответ потребовала отклонить ходатайство о конфискации и отменить аресты, а также призвала украинскую энергетическую компанию «Нафтогаз», подавшую заявку на арест, оплатить судебные издержки.

«Украинская компания, подавшая заявление на арест, заявила о необходимости этой меры, в том числе на случай, если Россия потеряет или уничтожит активы. Окружной суд счел, что утрата имущества возможна, а в остальном установил, что арест был законным во всех отношениях», — говорится в сообщении.

При этом в публикации уточняется, что решение суда можно оспорить.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью испанской газете Pais заявил, что западные страны незаконно заморозили российские активы.

Ранее Украина получила от Канады больше миллиарда долларов из доходов от активов РФ.

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