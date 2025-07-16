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В России предложили ввести учительский капитал на 1 млн рублей

Вице-спикер Чернышов: необходимо ввести учительский капитал на 1 млн рублей
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Игорь Чабаненко/РИА Новости

В Госдуме предложили выдавать проработавшим свыше 10 лет учителям сертификаты в размере 1 млн рублей. Об этом, ссылаясь на обращение вице-спикера Бориса Чернышова заместителю главы правительства Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

Чернышов призвал правительство разработать и ввести федеральную программу поддержки педагогов — «Учительский капитал». В соответствии с ней учителям, проработавшим не менее десяти лет в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях на полную ставку, должен назначаться сертификат в 1 млн рублей. С помощью сертификата могли бы погашаться ипотечный кредит или первоначальный взнос по ипотеке, финансироваться образование учителей или их детей, формироваться пенсионные накопления.

По мнению Чернышова, введение «Учительского капитала» привлечет в школы молодых специалистов и снизит отток опытных специалистов.

11 июля президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время заработные платы учителей в Белгородской области находятся на скромном уровне.

Ранее сообщалось, что в РФ разработают новую систему оплаты труда педагогов.

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