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Россиян предупредили о сокращении премий

Экономист Ахмадуллина: россиянам начнут сокращать премии в июле — декабре
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Shutterstock/FOTODOM

Российские компании будут сокращать премии россиянам или вовсе отказываться от выплаты бонусов во втором полугодии 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

«Тенденция контроля расходов со стороны компаний продолжится, увы, это коснется и мотивационных пакетов сотрудников. Причины сложных экономических условий для бизнеса лежат в плоскости макро-факторов: задача ЦБ по сдерживанию инфляции, рост дефицита бюджета на фоне низких цен на энергоносители, геополитика. Для сохранения сотрудников и удержания доли на рынке, многие компании могут использовать более жесткие KPI для выплаты бонусов, а также выплачивать бонусы не «живыми» деньгами, а, например, акциями компании. Вопрос сокращения или отмены бонусов каждая компания будет решать для себя самостоятельно, в зависимости как от изменений в индивидуальном положении компании, так и в отрасли в целом», — отметила Ахмадуллина.

Российские работодатели сократили размер премий или вообще перестали их выплачивать почти трети россиян, написала газета «Известия» 27 июня. Чаще всего на лишение бонусов жалуются менеджеры, айтишники и риелторы.

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