Во «ВкусВилле» подрались вор с продавцом

Женщина-воришка напала на продавца «ВкусВилла», у последней диагностировано сотрясение. Инцидент произошел в магазине, расположенном в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Спб».

«Во «ВкусВилле» в Металлострое женщина-воришка напала на сотрудницу магазина из-за разоблачения воровства. На подмогу к продавщице поспешила еще одна покупательница — кончилась драка выталкиванием воришки за порог и выбиванием ее руками стекла в двери. В больнице у женщины диагностировали сотрясение», — говорится в посте.

До этого в детской воде «Наш Родничок», продающейся во «ВкусВилл», обнаружили опасное токсичное вещество — барий в превышающих количествах. Авторы Telegram-канала «Shot Проверка» нашли информацию об итогах проверки подмосковного управления Роспотребнадзора, которое и выявило нарушения. В составе воды данный элемент не был заявлен. Вещество, находясь в растворенном виде, может быть токсично детей до трех лет — барий может способствовать серьезному отравлению с сердечно-сосудистыми и нервно-мышечными осложнениями.

Ранее сообщалось, что «ВкусВилл» продает опасные пельмени — в ноябре 2024 года трое детей отравились пельменями «Мини мясное ассорти» компании «Чали», которые купили в магазине «ВкусВилл». У всех детей диагностировали сальмонеллезный энтерит.