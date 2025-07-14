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Названа доля россиян, столкнувшихся с блокировкой переводов

Более 30% опрошенных россиян блокировали переводы из-за попадания в базу ЦБ
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Алексей Куденко/РИА Новости

Почти треть (30,8%) опрошенных россиян уже сталкивались с блокировкой переводов или карт из-за введения лимита на переводы в 100 тыс. рублей в месяц при попадании в специальную базу данных ЦБ. У 4,4% это происходит регулярно. Таковы результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 23% лично не попадали под ограничения, но знают тех, кто сталкивался с ними. Некоторые жаловались, что блокировки происходили даже при переводе с расчетного счета юридического лица. Большинство опрошенных считают неудобным разблокировку переводов при визите в банк. Почти каждый десятый опрошенный предпочел бы решать такие вопросы онлайн.

Полтора месяца назад в России вступили в силу новые ограничения на переводы между физическими лицами, которые попали в специальную базу данных Центробанка. В рамках новых правил таким клиентам ограничивают переводы суммой в 100 тыс. рублей в месяц.

37,4% считают, что новые ограничения затронут обычных людей. Главная эмоция, которую вызвало нововведение, — раздражение. 49,6% ощущают усиленный контроль со стороны банков и государства. 21,2% испытывают тревогу, опасаясь попасть в список ошибочно. Только 8,2% чувствуют себя спокойнее, полагая, что новые меры сделают переводы безопаснее.

Более трети (34,9%) респондентов высказались резко отрицательно по поводу введения лимита. 28% поддержали инициативу как меру борьбы с мошенничеством. Еще 16,6% считают, что такие меры нарушают права, и только 4% заняли нейтральную позицию. Большинство участников опроса (81,6%) узнали о новых ограничениях из новостей. Еще 11,4% услышали о них впервые, а только 1,3% получили информацию напрямую от банка.

В опросе приняли участие 7,6 тыс. россиян.

Ранее россиянам объяснили причину замедления работы СБП.

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