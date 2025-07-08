В России подорожали куриные яйца

Куриные яйца в российских магазинах подорожали на 4,2% за неделю, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«С 28 июня по 5 июля значение Индекса Мишек выросло на 0,1% по сравнению с его увеличением на 1,8% неделю назад. Инфляция за неделю замедлилась. За неделю подорожали яйца куриные «Окские» категории С1 (+4,2%) и апельсиновый сок J7 (+3,4%). Снизились цены на морковь (-6,7%). Цены на другие товары в индексе не изменились. Значение Индекса Мишек год к году выросло на 8,1%», — отметил Абрамов.

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За год подорожали морковь (+37,3%), сок (+36,4%), подсолнечное масло «Олейна» (+21,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+19,1%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+15,9%), самый дешевый белый хлеб (+10,5%), конфеты «Мишка косолапый» (+10,0%), сельдь «Матиас» (+5,9%) и яйца (+ 2,0%).

В то же время за этот период подешевели бананы (-18,7%), детский мармелад Fruit-Tella (-16,1%), чай черный «Акбар» (-4,9%), бюджетные куриные тушки (-2,6%) и сливочное масло «Домик в деревне» (-2,4%).

По данным на 16 июня, годовая инфляция в России составила 9,6%, заявил президент Владимир Путин 20 июня на ПМЭФ-2025. Глава государства добавил, что ожидает инфляцию на уровне 7% по итогам этого года. 19 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор продолжит последовательно снижать инфляцию до целевого уровня в 4%.

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Ранее сообщалось, что в России резко подешевели бананы.