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Россиянам напомнили, как индексируют материнский капитал

Экономист Балынин: остаток материнского капитала индексируют по уровню инфляции
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Остаток материнского капитала в России индексируют по уровню инфляции, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Семейный или материнский капитал является значимой мерой социальной поддержки семей с детьми, действующей в России с 2007 года. Если семейный капитал использован неполностью, то его остаток подлежит индексации. Например, если на момент проведения индексации размера семейного капитала у семьи по сертификату был неиспользованный остаток в сумме 275 тыс. рублей, то с 1 февраля 2025 года он был увеличен на 9,5% (по реально сложившейся инфляции 2024 года), и составил 301 125 рублей. Это происходит автоматически, подавать заявления не нужно», — отметил Балынин.

По его словам, если сумма остатка семейного капитала 10 тыс. рублей или меньше, то при наличии желания его можно забрать. Такая возможность появилась в 2024 году. Предусмотрено три варианта обращения за получением такого остатка посредством подачи заявления: через портал «Госуслуги» или лично в Социальном фонде России, либо в МФЦ, уточнил экономист. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней и затем пять рабочих дней отводится на перечисление средств на банковский счет, который указан в заявлении.

Программа материнского капитала входит в число направлений реализации национального проекта «Семья». В настоящее время семейный капитал предоставляется семье при рождении первого ребенка в сумме 690 266,95 рубля. При появлении в семье второго ребенка в настоящее время производится дополнительная выплата в 221 895,14 рубля. Если в семье появился второй или любой следующий ребенок, а ранее право на получение семейного капитала не возникало, то производится выплата в сумме 912 162,09 рубля.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще тратить маткапитал.

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