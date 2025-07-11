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Россияне стали чаще тратить маткапитал

«Известия»: россияне с одним ребенком стали чаще тратить маткапитал
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С января по март 2025 года семьи с одним ребенком в России бросились тратить материнский капитал. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты.

Отмечается, что за это время было подано 95 тысяч заявлений на распоряжение маткапиталом, их число выросло в 23 раза. Всего было 483 тысячи заявлений на распоряжение маткапиталом.

Выдача сертификатов при рождении первого ребенка увеличилась только на 8% год к году — до 125 тысяч. По данным издания, большая часть семей с одним ребенком решили потратить маткапитал на улучшение жилищных условий (74 тысячи заявлений) и на образование (20 тысячи).

Как пишут «Известия», раньше семьи с одним ребенком откладывали маткапитал на будущее, но из-за роста цен и ставок стараются использовать его сразу, чтобы повысить первоначальный внос по ипотеке и уменьшить сумму кредита.

Ранее в России утвердили ежемесячное обеспечение для матерей-героинь.

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