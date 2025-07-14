Стало известно, как изменились объемы выдачи ипотеки в России

В июне 2025 года объемы выдачи ипотеки на покупку жилья в России снизились на 60% в сравнении с показателем прошлого года. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

Однако, по его словам, в целом в первом месяце этого лета фиксировался рост по выданным ипотечным кредитам — было выдано 309 млрд, что на 8% больше майских данных.

«То есть сложность на рынке есть, даже не стагнация, а сокращение. В первом полугодии наши граждане получили 1,5 млрд рублей на покупку жилья — наполовину меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что в июне был небольшой рост, и ключевая ставка снизилась на 1%, высокие ставки по кредитам по-прежнему сохраняются», — отметил Тосунян.

По его словам, все это оказывает влияние на рынок.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов до этого рассказал «Газете.Ru», что средняя цена квадратного метра новостройки в Москве сегодня составляет 616 тыс. рублей. То есть переплата по ипотечному кредиту за квадратный метр составляет 2,6 млн рублей.

Ранее россияне ответили, под какой процент они готовы взять ипотеку.