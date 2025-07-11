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Россияне ответили, под какой процент они готовы взять ипотеку

360.ru: почти 25% россиян готовы взять ипотеку, если ставка составит 4-6%
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Почти четверть (24,8%) россиян готовы взять ипотеку в том случае, если кредитная ставка составит 4-6%. Это показало исследование 360.ru и сервиса Anketolog.

1,6% опрошенных могли бы купить жилье под 10-12%, 34,4% — под ставку до 3%. В целом 28% респондентов отметили, что планируют оформить ипотеку, но пока не решили, когда именно. 25% — сделают это в ближайшие три года, 47% — не собираются приобретать квартиру.

Участники опроса также поделились, какой ежемесячный платеж считают комфортным. Так, 3,1% готовы платить 40-60 тыс. рублей, 20% — 20-40 тыс., 41% — 10-20 тыс. Еще 32,8% респондентов выбрали вариант до 10 тыс. рублей.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru», что ставки по ипотечным кредитам в российских банках упадут до 15% к концу 2025 года. По его словам, вслед за снижением ключевой ставки ЦБ в российских банках дешевеет фондирование, и они могут себе позволить уменьшать ставки по ипотеке. Поэтому весь вопрос заключается в том, насколько быстро будет снижаться ключевая ставка, уточнил он.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат правила семейной ипотеки.

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