Назван размер переплаты за квадратный метр квартиры в ипотеку

Средняя цена квадратного метра новостройки в Москве сегодня составляет 616 тыс. рублей. То есть переплата по ипотечному кредиту за квадратный метр составляет 2,6 млн рублей, сказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«С учетом текущей рыночной ставки в ~21,4% при первом взносе 20% и сроке действия кредита в 30 лет за «квадрат» суммарно придется заплатить 3,2 млн рублей. То есть переплата за «типовой» квадратный метр на первичном рынке столицы в июле 2025 года составляет 2,6 млн рублей. Но постепенно степень обременения будет снижаться в связи с сокращением ключевой ставки. На данный момент большинство клиентов оформляют рыночную ипотеку на остаток суммы, например, в ходе альтернативных сделок либо при переходе на жилищный кредит с рассрочки. Разумеется, покупатели рассчитывают на последующее рефинансирование кредита. Покупателей, которые способны справиться на продолжительный срок с подобной долговой нагрузкой, даже в Москве немного», — отметил Сырцов.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20%. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 25 июля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до 15%.