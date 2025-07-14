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Акции российского золотодобытчика резко подскочили в цене

Акции «Южуралзолота» выросли на 20% после перерыва в торгах на Мосбирже
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Flinders University

Акции «Южуралзолота» выросли в цене на 20% после десятидневного перерыва в торгах на Мосбирже. Об этом сообщает РБК.

Торговля акциями предприятия была приостановлена на период с 4 июля по 13 июля включительно из-за предписания Центробанка России. После возобновления торгов котировки выросли до ₽0,57 за акцию, что на 19,55% выше, чем 3 июля. Вскоре после начала торгов рост стоимости акций прекратился и их цена опустилась до уровня в ₽0,5458 за бумагу.

2 июля сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. Следствием выявленных нарушений было названо загрязнение водоохранной зоны и общее ухудшение экологической обстановки вокруг объектов.

3 июля генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 100% долей «Южуралзолота».

Ранее в «Русагро» высказались об обысках в компании.

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