На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Евросоюз не смог продать в 2025 году достаточное количество алмазов

Доходы Евросоюза от экспорта алмазов упали до рекордно низких показателей
close
Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

В первом квартале 2025 года доходы Европейского союза (ЕС) от экспорта алмазов упали до рекордно низких показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что на поставках алмазов на внешний рынок Европейский союз смог заработать лишь €1,4 млрд. Бельгия, которая считается главным экспортером алмазов среди стран ЕС, снизила экспорт на треть — до €1,3 млрд. Поставки алмазов Германией упали на 16%, Франции — на 2,5%.

Причиной такой динамики стало снижение количества алмазов, поступающих в Европу, которая сама их не добывает. В первом квартале импорт упал на четверть и составил 2,25 тонны. Основными поставщиками остались Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Первая снизила поставки на 36%, до 850 килограммов, а вторые — на 30%, до 550 килограммов.

Летом прошлого года сообщалось, что доходы Европейского союза от экспорта алмазов упали на четверть из-за антироссийских санкций. С начала 2024 года поставки алмазов в ЕС упали на 29%, до €2,66 млрд.

Ранее обрушились продажи российских алмазов в одну страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами