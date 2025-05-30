Евросоюз не смог продать в 2025 году достаточное количество алмазов

В первом квартале 2025 года доходы Европейского союза (ЕС) от экспорта алмазов упали до рекордно низких показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что на поставках алмазов на внешний рынок Европейский союз смог заработать лишь €1,4 млрд. Бельгия, которая считается главным экспортером алмазов среди стран ЕС, снизила экспорт на треть — до €1,3 млрд. Поставки алмазов Германией упали на 16%, Франции — на 2,5%.

Причиной такой динамики стало снижение количества алмазов, поступающих в Европу, которая сама их не добывает. В первом квартале импорт упал на четверть и составил 2,25 тонны. Основными поставщиками остались Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Первая снизила поставки на 36%, до 850 килограммов, а вторые — на 30%, до 550 килограммов.

Летом прошлого года сообщалось, что доходы Европейского союза от экспорта алмазов упали на четверть из-за антироссийских санкций. С начала 2024 года поставки алмазов в ЕС упали на 29%, до €2,66 млрд.

Ранее обрушились продажи российских алмазов в одну страну.