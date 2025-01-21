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Продажи российских алмазов в одну страну обрушились

«Ведомости»: экспорт российских алмазов в Индию в январе — октябре упал на 17%
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Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Индия в январе — октябре 2024 года купила у России на 17% меньше алмазов, чем за тот же период годом ранее, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

Уточняется, что в января — июне поставки росли на 22%, до 4,1 млн каратов, но в августе закупки со стороны Индии обрушились в 18 раз, до 87 440 каратов, а в сентябре — в 25 раз, до 37 220 каратов. В следующем месяце экспорт восстановился, однако по итогам года этого оказалось мало для компенсации падения.

За отчетный период в денежном выражении объем поставок сократился в 1,8 раза, до $578,3 млн. Средняя цена поставляемых в Индию алмазов сократилась год к году на 31%, до $159,1 за карат.

На этой неделе агентство РИА Новости на основании данных Евростата посчитало, что Евросоюз по итогам ноября купил у России платины (палладия в необработанном виде или в форме порошка) на €43,4 млн, что на 30% больше, чем в октябре, и на 35% больше, чем в ноябре 2023 года.

Ранее стало известно, что Минфин упростит сделки с золотом для россиян.

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