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Россиян предупредили о резком подорожании шоколада

Экономист Байгузина: шоколад в России подорожает на 10—15% в июле — декабре
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Matthew Nichols1/Shutterstock/FOTODOM

Шоколад в российских магазинах подорожает на 10—15% во втором полугодии и на столько же — к началу 2026 года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина к Общеевропейскому дню шоколада 7 июля.

По ее словам, это произойдет из-за сохранения тенденции роста цен на какао-бобы и трудностей с производством.

«В ближайшее время ситуация усугубится проблемами с урожаем в ключевых регионах-производителях — Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. В прошлом году наблюдались проблемы с урожаем какао-бобов в ряде регионов, включая Азию и Западную Африку. Этот фактор стал причиной дефицита сырья и последующего роста цен. Так, некоторые регионы, в том числе Южный Судан, страдают от конфликтов, что негативно сказывается на производстве и экспорте какао-бобов. Во второй половине 2025 года прогнозируется дальнейший рост цен, обусловленный высокими расходами производителей и недостатком запасов. Возможно некоторое выравнивание ценовой динамики ближе к концу года, однако полной стабилизации ожидать не приходится», — отметила Байгузина.

По ее словам, производители шоколада уменьшают размеры упаковки, сохраняя при этом цену неизменной. Эта практика позволяет сохранить прибыльность бизнеса при росте себестоимости, уточнила экономист.

За последние годы средняя цена на шоколад в России увеличилась на 9%, достигнув 1115,58 рубля за 1 кг. Для экономии Байгузина посоветовала заранее планировать покупки и следить за акциями в розничных сетях.

Ранее сообщалось, что в России подешевели пять продуктов.

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