Россиянам могут увеличить пенсию за внуков

Россияне могут получить пенсионные баллы за воспитание внуков. С таким предложением выступила партия «Справедливая Россия — За правду», передает РИА Новости.

По замыслу создателей законопроекта, за каждого внука или внучку россияне смогут получить по 1,8 балла ежегодно. Стоимость пенсионного балла в 2025 году составляет 142,76 рубля.

«В сложной демографической ситуации в поддержке государства нуждаются большие семьи, где представители старшего поколения играют важную роль в воспитании, а порой и содержании своих внуков», — прокомментировал инициативу глава СРЗП Сергей Миронов.

Депутат от СРЗП и соавтор законопроекта Яна Лантратова обратила внимание на то, что текущая демографическая ситуация требует эффективных мер по стимулированию рождаемости, поскольку коэффициент рождаемости — 1,4 ребенка на женщину — уже ниже уровня воспроизводства населения.

До этого стало известно, что население Евросоюза за год выросло на миллион человек и составило 450,4 млн человек.

Ранее россиянам объяснили механизм расчета страховой пенсии.