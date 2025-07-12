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Население ЕС выросло на миллион человек за год

Евростат: численность населения Европейского союза составила 450,4 млн человек
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Fredrik Sandberg/Tt/Global Look Press

К 1 января 2025 года численность населения Европейского союза составила 450,4 млн человек. Об этом свидетельствует отчет Евростата, опубликованный на официальном сайте.

За год этот показатель увеличился на 1,07 млн. Рост фиксируется уже четвертый год подряд. До этого, в 2021 году, население сокращалось — тогда на динамику повлияла пандемия COVID-19. Эксперты объясняют нынешний рост усилением миграции. В долгосрочной перспективе, с 1960 года, численность населения ЕС увеличилась почти на 96 млн человек.

Среди стран Евросоюза самую большую численность по-прежнему демонстрирует Германия — 83,6 млн жителей. За ней следуют Франция (примерно 67 млн) и Италия (около 59 млн). Эти три страны вместе составляют почти половину населения ЕС.

Максимальный прирост за год зафиксирован на Мальте, в Ирландии и Люксембурге. В то же время снижение численности отмечено в Латвии, Венгрии и Эстонии.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе наблюдалась сверхнизкая рождаемость из-за Украины.

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