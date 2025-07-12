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Россиянам рассказали, где снять жилье дешевле всего на юге России

«Суточно.ру»: дешевле всего снять жилье на курорте юга России можно в Ейске
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Среди курортов юга России с самой низкой средней ставкой краткосрочной аренды жилья оказались Ейск, Каспийск и Дербент. Об этом порталу РИА Недвижимость сообщил директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин.

По его словам, после разлива мазута в Черном море большой поток туристов переориентировался на курорты Азовского моря — спрос вырос на 20%.

«В Ейске средняя стоимость аренды в июле составляет 3720 рублей за сутки <...> Также сравнительно недорого, до 4500 рублей, в июле можно забронировать жилье в Кабардинке, Лоо, Архипо-Осиповке, Хосте, Гудауте», — поделился Мусин.

На втором месте по стоимости аренды находится Каспийск, где средняя стоимость аренды жилья составляет 3950 рублей в сутки. Замыкает тройку лидеров Дербент, где за стуки в среднем придется заплатить 3990 рублей.

До этого сообщалось, что в Анапе, несмотря на запрет Роспотребнадзора, желающих поплавать в Черном море становится все больше с каждым днем.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.

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