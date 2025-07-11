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Экономист предрек финансовый кризис на Западе в ближайшее время

Экономист Хазин: финансовый кризис на Западе произойдет в ближайшие месяцы
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«Газета.Ru»

На Западе в ближайшие месяцы может случиться финансовый кризис — сначала произойдет обвал американских рынков, а следом за ними посыплются европейские. Такой прогноз в беседе с Tsargrad.tv дал экономист Михаил Хазин.

«Я считаю, что вероятность очень высока. Не 100%, но высока. И самое главное, по некоторым данным, [президент США Дональд] Трамп готовится к этому сценарию. То есть он под него действует. Ему вообще наплевать, что будет в течение ближайших двух недель, что будет до этого обвала. Этот обвал спишет все», — сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас Запад поддерживает свою экономику только за счет эмиссии. Иными словами — «они печатают деньги и создают видимость счастья».

Как сообщается в ежегодном отчете Банка международных расчетов (БМР; BIS), инициированная Соединенными Штатами торговая война и сложная ситуация в геополитике наносят удары по давно устоявшемуся экономическому порядку и представляют угрозу для мировой финансовой системы.

По словам главы БМР Агустина Карстенса, мировая экономика достигла «переломного момента» и вступила в «новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости». Особую обеспокоенность вызывают усилившийся протекционизм и фрагментация торговли, так как они усугубляют уже продолжающийся не одно десятилетие спад экономики.

Ранее бизнес Германии объявил о рекордных сокращениях с пандемийного кризиса.

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