На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны условия отмены льгот на ввоз импортного картофеля в РФ

Министр Лут: льготы на ввоз импортного картофеля отменят при хорошем урожае
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Льготы для ввоза импортного картофеля отменят в случае хорошего урожая. Об этом в комментарии газете «Известия» на ПМЭФ заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Цены на овощную продукцию в значительной степени зависят от сезона и объема производства в том или ином году», — заявила она.

По словам министра, в 2023 году в России был рекордный сбор картофеля, который привел к обрушению цен на рынке. Лут отметила, что в прошлом году урожай был неплохим и никакого дефицита не наблюдалось, однако цены на продукт «догнали уровень накопленной инфляции за 10 лет».

Она добавила, что решающую роль в данном процессе сыграл излишний ажиотаж вокруг темы. Министр подчеркнула, что при хорошем урожае в текущем году будет рассмотрен вопрос о приостановке льгот на ввоз иностранной продукции для поддержки отечественных производителей.

До этого глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский говорил, что цены на картофель в России начнут снижаться в летний сезон. Он ожидает поступления на рынок нового урожая картошки, который должен заменить импортную продукцию.

Ранее россиянам пообещали снижение цен на борщевой набор.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами