Сбер снял ограничения по акциям «Южуралзолота»

Брокер Сбербанка снял ограничения по операциям с акциями «Южуралзолота»

Брокер Сбербанка снял ограничения по операциям с акциями «Южуралзолота». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Сняты ограничения на операции с акциями ПАО «ЮГК», введенные ранее в связи с обеспечительными мерами по всем акциям ПАО «ЮГК». Ограничения сняты на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры», — говорится в сообщении банка.

В Сбере добавили, что биржевые операции с ценными бумагами компании откроются после возобновления торгов на Московской бирже.

2 июля сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области.

На следующий день Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии у президента компании Константина Струкова активов на 200 млрд рублей. Согласно материалам дела, бизнесмен якобы незаконно получил контроль над рядом компаний, используя свое должностное положение.

Ранее Струков не явился в суд по делу об изъятии акций «Южуралзолота».