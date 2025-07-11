В ЦБ заявили о планах улучшить качество отчетности эмитентов

Центральный банк России предложил улучшить качество отчетности эмитентов и повысить ее ценность. Об этом говорится в докладе «Об оптимизации форм раскрытия периодической информации», опубликованном на сайте регулятора.

«Банк России предлагает провести оптимизацию периодической отчетности, позволяющую снизить издержки эмитентов и заинтересованных лиц, а также обеспечить ее своевременное раскрытие и большую востребованность», — говорится в документе.

Из доклада следует, что в рамках работы ЦБ предлагает исключить из документов дублирование информации, устранить временной лаг между публикацией консолидированной финансовой отчетности и отчета эмитента, а также перейти к электронным форматах подготовки документов. Обсуждение инициатив регулятора продлится до 1 августа включительно.

В январе Центробанк России предложил устранить неопределенность правового статуса организаторов первичного размещения акций (IPO). В регуляторе подчеркнули, что ЦБ считает необходимым обновить требования к содержанию важных для инвестора документов.

Ранее Центробанк предложил провести эксперимент с криптовалютой.