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В ЦБ заявили о планах улучшить качество отчетности эмитентов

ЦБ предложил улучшить качество отчетности эмитентов и повысить ее ценность
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Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк России предложил улучшить качество отчетности эмитентов и повысить ее ценность. Об этом говорится в докладе «Об оптимизации форм раскрытия периодической информации», опубликованном на сайте регулятора.

«Банк России предлагает провести оптимизацию периодической отчетности, позволяющую снизить издержки эмитентов и заинтересованных лиц, а также обеспечить ее своевременное раскрытие и большую востребованность», — говорится в документе.

Из доклада следует, что в рамках работы ЦБ предлагает исключить из документов дублирование информации, устранить временной лаг между публикацией консолидированной финансовой отчетности и отчета эмитента, а также перейти к электронным форматах подготовки документов. Обсуждение инициатив регулятора продлится до 1 августа включительно.

В январе Центробанк России предложил устранить неопределенность правового статуса организаторов первичного размещения акций (IPO). В регуляторе подчеркнули, что ЦБ считает необходимым обновить требования к содержанию важных для инвестора документов.

Ранее Центробанк предложил провести эксперимент с криптовалютой.

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