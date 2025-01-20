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ЦБ предложил устранить неопределенность статуса организаторов IPO

Центробанк предложил повысить прозрачность публичных размещений акций
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Алексей Куденко/РИА Новости

Центробанк России предложил устранить неопределенность правового статуса организаторов первичного размещения акций (IPO). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что возросла роль розничных инвесторов.

«Для формирования долгосрочных инвестиций необходимы укрепление доверительной среды и информационная открытость эмитентов как в период выхода компании на рынок капитала, так и в последующем», — заявил он.

Подчеркивается, что Банк России считает необходимым обновить требования к содержанию важных для инвестора документов.

До этого Центральный банк России предложил выплачивать субсидии компаниям, выходящим на рынок капитала и реализующим приоритетные для экономики проекты. Банк России предлагает финансировать такие субсидии за счет средств, которые выделяются из бюджета для субсидирования льготного кредитования.

Ранее Минпромторг России остановил поддержку развития радиоэлектроники.

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