Глава «Роснефти» заявил о неспособности компаний «зеленой» экономики достичь целей в срок

Компании «зеленой» экономики не могут достичь поставленных целей в срок, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

Он отметил, что «зеленый» доллар бежит от «зеленой» повестки.

По словам Сечина, за последние 2 года акции компаний по производству «чистого» топлива упали в несколько раз.

Одной из причин, по мнению Сечина, неспособности «зеленых» компаний выполнить цели в срок является рост затрат и отсутствие доступа к новому финансированию.

Также Сечин отметил, что крупные компании отменяют свои «зеленые» проекты.

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.