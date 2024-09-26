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Путин назвал энергобаланс РФ одним из самых зеленых в мире

Путин: Россия реализует на практике зеленую политику, в отличие от Запада

Энергетический баланс России является одним из самых зеленых в мире, заявил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Наш энергобаланс – один из самых зеленых в мире, это факт», — отметил российский лидер.

Путин отметил, что Россия на практике реализует зеленую политику, в отличие от западных государств, которые, по его словам, пользуются климатической повесткой, чтобы продвигать свои «неоколониальные интересы». В то же время энергопереход, который осуществляет РФ, — справедливый и упорядоченный, подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что российские власти намерены и дальше укреплять энергетическую систему страны, которая вошла в период активного развития технологий и перевооружения.

Также Путин высказался об экономической ситуации в мире. По его словам, лидерами по темпам роста экономики будут страны Глобального юга с высокой рождаемостью.

Ранее Путин заявил, что Россия будет укреплять инфраструктуру Севморпути.

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