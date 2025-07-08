Стало известно, сколько льготных ипотек получили жители новых регионов России

Жители Донбасса и других новых российских регионов активно пользуются программой льготной ипотеки под 2% годовых. С начала действия программы было выдано 4,4 тыс. кредитов на общую сумму 22,1 млрд рублей, рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев в интервью Запорожскому агентству новостей.

Только в 2025 году жителям новых регионов было предоставлено 2,5 тыс. жилищных займов на 12,8 млрд рублей.

Наибольшим спросом пользуется приобретение жилья на вторичном рынке: в этом сегменте выдано 2,4 тыс. кредитов на 10,8 млрд рублей, в том числе 1,5 тыс. — с начала 2025 года, на сумму 6,7 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки под 2 % годовых в новых регионах (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) официально стартовала с 1 января 2023 года, по поручению президента РФ Владимира Путина. Индивидуальные банки запустили прием заявок в разное время: банк ВТБ начал выдачу ипотеки под 2% в ЛНР и ДНР с 30 октября 2024 года, а Сбербанк присоединился в июне 2024 года. В середине марта 2024 программу расширили, включив возможность покупки жилья на вторичном рынке, а также распространили ее действие на Белгородскую область. Поручение о добавлении вторичного жилья в рамках программы прозвучало еще в декабре 2023 года.

Ранее в Госдуме заявили, что идея списывать ипотеку семьям «носится в воздухе».