В Госдуме приняли законопроекты о единых правилах для всех цифровых платформ

Государственная дума в I чтении приняла законопроекты, устанавливающие единые правила для всех цифровых платформ, включая маркетплейсы. Об этом говорится на сайте ГД, передает ТАСС.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на создание безопасной цифровой среды и регулирование работы таких площадок. В случае принятия закона в России создадут реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП), который будет под контролем федеральных властей.

На маркетплейсах планируют размещать те товары, которые прошли государственную регистрацию и не попали в список запрещенных товаров. Помимо этого, будет контролироваться продукция из специальных каталогов, среди которых лекарства, биодобавки, пестициды и медицинские изделия.

Кроме того, правительство сможет контролировать и формировать требования по созданию карточек товаров и маркировки цен.

До этого член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники начали звонить клиентам известных маркетплейсов для последующей кражи личных данных или получения доступа к банковским счетам.

Ранее на маркетплейсах заметили футболки с Трампом и надписью «папочка».