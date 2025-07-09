На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме приняли законопроекты о единых правилах для всех цифровых платформ

ГД приняла в I чтении законопроекты о регулировании платформенной экономики
true
true
true
close
Depositphotos

Государственная дума в I чтении приняла законопроекты, устанавливающие единые правила для всех цифровых платформ, включая маркетплейсы. Об этом говорится на сайте ГД, передает ТАСС.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на создание безопасной цифровой среды и регулирование работы таких площадок. В случае принятия закона в России создадут реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП), который будет под контролем федеральных властей.

На маркетплейсах планируют размещать те товары, которые прошли государственную регистрацию и не попали в список запрещенных товаров. Помимо этого, будет контролироваться продукция из специальных каталогов, среди которых лекарства, биодобавки, пестициды и медицинские изделия.

Кроме того, правительство сможет контролировать и формировать требования по созданию карточек товаров и маркировки цен.

До этого член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники начали звонить клиентам известных маркетплейсов для последующей кражи личных данных или получения доступа к банковским счетам.

Ранее на маркетплейсах заметили футболки с Трампом и надписью «папочка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами