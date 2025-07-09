Аналитик ответил, зачем в России вводят официальный курс 12 экзотичных валют

Центральный банк России принял решение устанавливать официальные курсы 12 новых иностранных валют к рублю, чтобы облегчить торговые отношения с другими странами. Об этом НСН рассказал финансовый аналитик Владимир Левченко.

По его словам, даже однократные сделки требуют котировать валюту. Он уточнил, что раньше торговля со всеми странами осуществлялась в долларах, однако, теперь появилась необходимость в других валютах.

«Россия также активно торгует с Африкой, причем за рубли. Но поскольку у них есть свои деньги, им тоже нужно пересчитывать наши рубли для своей бухгалтерии. Для них вот и есть официальный курс. Поэтому к этому надо относиться просто как к какой-то технической процедуре. Значит, с этими странами есть какие-то внешнеторговые отношения», — отметил Левченко.

Эксперт добавил, что обычные россияне не смогут поменять экзотическую валюту по курсу ЦБ. Кроме того, для них будет практически невозможно открыть счета в таких валютах.

Накануне сообщалось, что Центральный банк (ЦБ) России с 10 июля начнет устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют по отношению к рублю. Так, в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Центробанком РФ, добавлены така, бахрейнский динар, боливиано, кубинское песо, алжирский динар, эфиопский быр, иранский риал, кьят, тугрик, найра, оманский риал, саудовский риял.

Ранее был спрогнозирован средний курс доллара в 2026 году.